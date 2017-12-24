Майже вп'ятеро зросла кількість справ за підозрою в тероризмі у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У ФРН істотно зросла кількість кримінальних справ, порушених за підозрою в тероризмі. Про це в суботу, 23 грудня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на речника Федеральної прокуратури ФРН в Карлсруе, повідомляє УНН.
За словами речника, порівняно з даними 2016 року, коли було зафіксовано близько 250 таких справ, у 2017 році цей показник збільшився майже в п’ять разів — до 1200 розслідувань, з яких близько тисячі пов’язані з ісламістами. Частину цих справ було передано на місцевий рівень — передовсім правоохоронцям найбільших міст Німеччини: Берліна, Гамбурга, Дюссельдорфа та Франкфурта-на-Майні.
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Нагадаємо, терористична організація “Ісламська держава” закликала своїх прибічників до терактів в Британії, Франції та Німеччині. Картинки з провокаційним зображенням, що не двозначно закликають до терористичних дій та відповідними гаслами англійською, французькою та німецькою мовами ісламісти почали надсилати у месенджерах.