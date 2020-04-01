Майже 50% українців підтримали б введення надзвичайного стану в країні – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Думки українців щодо можливого введення надзвичайного стану в Україні розділилися. 49% — підтримали б таку ініціативу, 43% — ні. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
“Щодо можливого введення надзвичайного стану в Україні думки респондентів розділилися: 49% — підтримали б таку ініціативу, 43% — ні”, — йдеться у оприлюднених висновках.
Повідомляється, що при цьому, 83% підтримують можливу заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні.
“71% — не заперечують проти можливого обмеження в’їзду та виїзду в окремі міста та області. 65% — можливого обмеження руху транспортних засобів та їх огляд, 58% — можливого оголошення комендантської години в містах. Водночас, стосовно можливого надання державі права примусово вилучати майно у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану абсолютна більшість (80%) проти таких заходів. Лише 14% — підтримують”, — зазначають у соцгрупі.
Також 74% вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину. 19% — проти такої ініціативи.
ДОВІДКА УНН: в ході дослідження було опитанно дві тисячі респондетів віком від 18 і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.