Почти 50% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мысли украинцев о возможном введении чрезвычайного положения в Украине разделились. 49% — поддержали бы такую инициативу, 43% — нет. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.
“Что касается возможного введения чрезвычайного положения в Украине мнения респондентов разделились: 49% — поддержали бы такую инициативу, 43% — нет”, — говорится в обнародованных выводах.
Сообщается, что при этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.
“71% — не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% — возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра, 58% — возможного объявления комендантского часа в городах. В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% — поддерживают”, — отмечают в соцгруппе.
Также 74% считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина. 19% — против такой инициативы.
СПРАВКА УНН: в ходе исследования было опрошено две тысячи респондетов в возрасте от 18 и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.