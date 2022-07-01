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Майже 400 років: на Тернопільщині археологи знайшли рідкісні артефакти

Майже 400 років: на Тернопільщині археологи знайшли рідкісні артефакти

Київ • УНН

 • 112003 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У селищі Залізці на Тернопільщині археологи знайшли рідкісні артефакти, серед них фрагмент тканого сукняного полотна з овечої шерсті, якому майже 400 років. Про це у Facebook повідомив Залозецький краєзнавчий музей, інформує УНН.

Цитата

"У процесі археологічних досліджень у Залізцях знайдено декілька фрагментів тканних, шкіряних і дерев'яних виробів XVII ст. Ми вже раніше повідомляли, що специфіка археологічних нашарувань Старих Залізців в тому, що у болотяних ґрунтах дуже добре зберігаються органічні предмети через відсутність кисню і високу концентрацію сірководню. І ці, на перший погляд клаптики тканин є неймовірноцінною і рідкісною археологічною знахідкою. Сьогодні разом із науковим співробітником Одеського археологічного музею Оксаною Грицюта досліджували один із зразків. А саме – фрагмент тканного сукняного полотна, виготовленого з овечої шерсті, якому вже майже 400 років!" – ідеться у повідомленні.

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