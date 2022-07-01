Почти 400 лет: в Тернопольской области археологи нашли редкие артефакты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В поселке Зализцы Тернопольской области археологи нашли редкие артефакты, среди них фрагмент тканого платьиного полотна из овечьей шерсти, которому почти 400 лет. Об этом в Facebook сообщил Зализецкий краеведческий музей, информирует УНН.
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"В процессе археологических исследований в Зализцах найдено несколько фрагментов тканых, кожевенных и деревянных изделий XVII века. Мы уже ранее сообщали, что специфика археологических наслоений Старых Зализцев в том, что в болотных почвах очень хорошо сохраняются органические предметы из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации сероводорода. И эти, на первый взгляд, клочки тканей являются невероятно ценной и редкой археологической находкой. Сегодня вместе с научным сотрудником Одесского археологического музея Оксаной Грицюта исследовали один из образцов. А именно – фрагмент тканого полотна, изготовленного из овечьей шерсти, которому уже почти 400 лет!" – говорится в сообщении.
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