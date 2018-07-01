Окупований Крим має стати не підйомним тягарем для Москви – Порошенко

“Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами мілітаризує півострів, відновлюючи радянські бази і перетворюючи Крим на „острів несвободи“, маємо максимально ефективно використовувати наявні міжнародно-правові механізми для перетворення окупованого півострова на непідйомний тягар для Москви”, — заявив П.Порошенко.

Крім того, Президент написав, що вірить, що “спільними зусиллями ми відродимо та примножимо морську славу України, а Державний Прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя”.

Нагадаємо, раніше П.Порошенко заявив, що першочерговими завданнями України є повернення окупованого Донбасу та Криму.