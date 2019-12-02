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Майбутній суперник "Динамо" по Лізі Європи виграв першу домашню гру сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Суперник київського "Динамо" в заключному турі Ліги Європи провів черговий матч чемпіонату Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

На "Стадіо Корнаредо" в Лугано гостював "Серветт", один із конкурентів "Лугано" за потрапляння до єврокубкової п'ятірки.

Гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком 1:0. Єдиний гол на самому початку другого тайму, на 48-й хвилині, забив Карліньос із передачі Марко Араторе. Бразильський форвард "Лугано" був близьким до того, щоб оформити дубль на 63-й хвилині, проте його удар влучив у поперечину. Загалом "Лугано" досить спокійно довів гру до переможного результату.

Тепер розрив між "Серветтом", який посідає п'яте місце, і "Лугано", що розташувався на сьомому, становить усього два очки. До слова, для "Лугано" це друга поспіль перемога у швейцарській Суперлізі (тиждень тому був розгромлений "Тун" у гостях 3:0) і перша домашня перемога в сезоні.

Примітно, що перед зустріччю з "Динамо" "Лугано" 7 грудня зіграє в чемпіонаті на виїзді з "Ксамаксом".

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