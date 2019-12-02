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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 26909 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105644 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 86906 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105242 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117192 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147752 просмотра

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Будущий соперник "Динамо" по Лиге Европы выиграл первую домашнюю игру сезона

Будущий соперник "Динамо" по Лиге Европы выиграл первую домашнюю игру сезона

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соперник киевского "Динамо" в заключительном туре Лиги Европы провел очередной матч чемпионата Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

На "Стадио Корнаредо" в Лугано гостил "Серветт", один из конкурентов "Лугано" за попадание в еврокубковой пятерки.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в самом начале второго тайма, на 48-й минуте, забил Карлиньос по передаче Марко Аратора. Бразильский форвард "Лугано" был близок к тому, чтобы оформить дубль на 63-й минуте, однако его удар пришелся в перекладину. В целом "Лугано" достаточно спокойно довел игру до победного результата.

Теперь разрыв между "Серветт", который занимает пятое место, и "Лугано", что расположился на седьмом, составляет всего два очка. К слову, для "Лугано" это вторая подряд победа в швейцарской Суперлиге (неделю назад был разгромлен "Тун" в гостях 3:0) и первая домашняя победа в сезоне.

Примечательно, что перед встречей с "Динамо" "Лугано" 7 декабря сыграет в чемпионате на выезде с "Ксамаксом".

Украинские Национальные Новости

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