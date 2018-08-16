Майбутній Суперкубок УЄФА вперше в історії пройде в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Матч за Суперкубок УЄФА-2019 пройде 14 серпня на стадіоні "Бешикташ" у Стамбулі, де традиційно зустрінуться переможці Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Туреччина вперше прийме матч за Суперкубок УЄФА, хоча раніше в Стамбулі проходили фінали Ліги чемпіонів УЄФА (2005, "Ататюрк") і Кубка УЄФА (2009, "Шюкрю Сараджоглу").
Стамбул прийме естафету у Праги (2013), Кардіффа (2014 року), Тбілісі (2015), Тронхейма (2016), Скоп'є (2017) і Талліна (2018), які брали Суперкубок УЄФА після того, як він позбувся постійної прописки в Монако.
Примітно, що новий стадіон "Бешикташа" відкрився 11 квітня 2016 року.
Додамо також, розіграш Суперкубка УЄФА 2020 року відбудеться в Порту на стадіоні "Драгау".
Нагадаємо, що у Стамбулі також пройде фінал Ліги чемпіонів-2020.