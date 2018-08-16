Будущий Суперкубок УЕФА впервые в истории пройдет в Турции

Турция впервые примет матч за Суперкубок УЕФА, хотя в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, "Ататюрк") и Кубка УЕФА (2009, "Шюкрю Сараджоглу").



Стамбул примет эстафету у Праги (2013), Кардиффа (2014), Тбилиси (2015), Тронхейма (2016), Скопье (2017) и Таллина (2018), принимавших Суперкубок УЕФА после того, как он лишился постоянной прописки в Монако.



Примечательно, что новый стадион "Бешикташа" открылся 11 апреля 2016 года.



Добавим также, розыгрыш Суперкубка УЕФА 2020 году произойдет в Порту на стадионе "Драгау".



Напомним, что в Стамбуле также пройдет финал Лиги чемпионов-2020.