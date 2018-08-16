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Будущий Суперкубок УЕФА впервые в истории пройдет в Турции

Киев • УНН

 • 8071 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Матч за Суперкубок УЕФА-2019 пройдет 14 августа на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле, где традиционно встретятся победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Будущий Суперкубок УЕФА впервые в истории пройдет в Турции

Турция впервые примет матч за Суперкубок УЕФА, хотя в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, "Ататюрк") и Кубка УЕФА (2009, "Шюкрю Сараджоглу").

Стамбул примет эстафету у Праги (2013), Кардиффа (2014), Тбилиси (2015), Тронхейма (2016), Скопье (2017) и Таллина (2018), принимавших Суперкубок УЕФА после того, как он лишился постоянной прописки в Монако.

Примечательно, что новый стадион "Бешикташа" открылся 11 апреля 2016 года.

Добавим также, розыгрыш Суперкубка УЕФА 2020 году произойдет в Порту на стадионе "Драгау".

Напомним, что в Стамбуле также пройдет финал Лиги чемпионов-2020.

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