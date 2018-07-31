Мати Кольченка розповіла про побачення із сином
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Мати засудженого в Росії кримчанина Олександра Кольченка Лариса розповіла про триденне побачення з сином в колонії російського Челябінська, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Він дуже худий, блідий. Мене це хвилює. Намагалася його якось підгодувати за ці три дні. Буду сподіватися, що йому стане краще. Він почав набирати вагу”, — розповіла Лариса Кольченко.
За її словами, через брак інформації син дуже цікавиться тим, що відбувається в анексованому Криму і на материковій частині України.
“Про друзів і подруг розпитував, що відбувається на материковій Україні. Намагалася донести до нього цю інформацію... Він не знає, що відбувається в Криму і на материковій Україні. Розповідала про будівництво Керченського мосту, як будується Крим і Сімферополь”, — повідомила мати кримчанина.
Також вона додала, що негативного ставлення з боку засуджених до Олександра немає, але з боку адміністрації “іноді бувають різні інциденти”, однак “фізичне насильство до нього не застосовується”.
Нагадаємо, український політв'язень Олександр Кольченко, який незаконно утримується в Росії, зустрівся з матір'ю.
Побачення відбулось в Челябінській колонії. Розпочалося в п'ятницю 27 липня, і закінчилось в понеділок 30 липня.