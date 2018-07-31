Мать Кольченко рассказала о свидании с сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Мать осужденного в России крымчанина Александра Кольченко Лариса рассказала о трехдневном свидании с сыном в колонии российского Челябинска, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес”, — рассказала Лариса Кольченко.
По ее словам, из-за нехватки информации сын очень интересуется тем, что происходит в аннексированом Крыму и на материковой части Украины.
“О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию ... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь”, — сообщила мать крымчанина.
Также она добавила, что негативного отношения со стороны осужденных к Александру нет, но со стороны администрации “иногда бывают разные инциденты”, однако “физическое насилие к нему не применяется”.
Напомним, украинский политзаключенный Александр Кольченко, который незаконно удерживается в России, встретился с матерью.
Свидание состоялось в Челябинской колонии. Началось в пятницу 27 июля и закончилось в понедельник 30 июля.