Масштабної українізації серед онлайн-медіа не помітно - Кремінь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Масштабної українізації серед веб-представництв українських медіа поки що не помітно. Про це повідомив Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації результатів дослідження Центру контент-аналізу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Попри те, що ми бачимо колосальну динаміку, але все одно масштабної українізації українського інтернету, якщо ми говоримо безпосередньо про веб-представництва українських медіа, поки що не помітно. Не помітно за регіональним принципом, і не помітно за принципом дотримання, власне, мовного закону за замовчуванням», - сказав Кремінь.
Він заявив, що Офіс Уповноваженого з питань захисту державної мови буде реагувати на цю ситуацію.
«Ми будемо на цю ситуацію, на цю картину реагувати. Вона є такою, що може становити загрозу для інформаційної безпеки. Вона може бути використана в тому числі для поширення недостовірної інформації, але водночас я звертаюся до органів місцевої влади, органів військової адміністрації з тим, що там, де є суттєві проблеми, все-таки приділити тому достатньої уваги», - зазначив Кремінь.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки в Україні онлайн-медіа не мають повноцінної україномовної версії сайту – дослідження
Довідка
Дослідження проводилося шляхом ручного кодування (перегляд веб-представництв). Використано вибірку українських загальнонаціональних та регіональних онлайн-медіа, що містять 1924 портали, з яких 566 – це національні, а 1358 – регіональні.
Доповнення
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до національних телеканалів припинити практику двомовності в ефірі і не чекати, поки норма закону ввійде у дію.