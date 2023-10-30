Масштабной украинизации среди онлайн-медиа не заметно - Креминь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Масштабной украинизации среди веб-представительств украинских медиа пока не заметно. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь во время презентации результатов исследования Центра контент-анализа, передает корреспондент УНН.
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«Несмотря на то, что мы видим колоссальную динамику, но все равно масштабной украинизации украинского интернета, если мы говорим непосредственно о веб-представительствах украинских медиа, пока не заметно. Не заметно по региональному принципу, и не заметно по принципу соблюдения, собственно, языкового закона по умолчанию», - сказал Кремень.
Он заявил, что Офис Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на эту ситуацию.
«Мы будем на эту ситуацию, на картину реагировать. Она такова, что может представлять угрозу для информационной безопасности. Она может быть использована в том числе для распространения недостоверной информации, но в то же время я обращаюсь в органы местной власти, органы военной администрации с тем, что там, где есть существенные проблемы, все-таки уделить тому достаточное внимание», - отметил Кремень.
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Справка
Исследование проводилось путем ручной кодировки (просмотр веб-представительств). Использована выборка украинских общенациональных и региональных онлайн-медиа, содержащих 1924 портала, из которых 566 – это национальные, а 1358 – региональные.
Дополнение
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к национальным телеканалам прекратить практику двуязычия в эфире и не ждать, пока норма закона вступит в силу.