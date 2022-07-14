Масований ракетний обстріл Миколаєва: мер показав пошкоджений готель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки масованого ракетного обстрілу міста. На фото – пошкоджений готель "Миколаїв", інформує УНН.
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"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – написав Сєнкевич.
Нагадаємо
Сьогодні вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.