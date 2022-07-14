Масований ракетний обстріл Миколаєва: мер показав пошкоджений готель

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"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – написав Сєнкевич.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.