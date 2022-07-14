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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 50668 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Масований ракетний обстріл Миколаєва: мер показав пошкоджений готель

Масований ракетний обстріл Миколаєва: мер показав пошкоджений готель

Київ • УНН

 • 110230 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки масованого ракетного обстрілу міста. На фото – пошкоджений готель "Миколаїв", інформує УНН.

Цитата

"Центр міста. Готель "Миколаїв". Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистили проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", – написав Сєнкевич.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.

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