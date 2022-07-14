Массированный ракетный обстрел Николаева: мэр показал поврежденный отель

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"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", – написал Сенкевич.

Напомним

Сегодня утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.