Массированный ракетный обстрел Николаева: мэр показал поврежденный отель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия массированного ракетного обстрела города. На фото – поврежденная гостиница "Николаев", информирует УНН.
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"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", – написал Сенкевич.
Напомним
Сегодня утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.