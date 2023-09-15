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Маск назвав Тайвань частиною Китаю: там відреагували

Маск назвав Тайвань частиною Китаю: там відреагували

Київ • УНН

 • 1005561 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Мільярдер Ілон Маск назвав самоврядний острів Тайвань "невід'ємною частиною Китаю". У міністерстві закордонних справ Тайваню не забарились з відповіддю. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Виступаючи на саміті All-in Summit Маск порівняв відносини Тайваню з Китаєм з відносинами Гавайських островів зі Сполученими Штатами.

Цитата

“Політика Пекіну полягає у возз’єднанні Тайваню й Китаю. На їх думку, вірогідно, можна провести аналогію із Гаваями чи чимось подібним”, - сказав генеральний директор Tesla.

Він зазначив, що "добре розуміє Китай".

“Тайвань - невіддільна частина Китаю, яка випадково не є складовою Китаю переважно тому, що ... Тихоокеанський флот США силою припинив будь-які спроби возз’єднання”, - сказав Маск.

Доповнення

У міністерстві закордонних справ Тайваню різко відреагували на цю заяву Маска.

“Сподіваюся, Маск може також попросити Комуністичну партію Китаю відкрити для своїх громадян платформу Х. Можливо, він вважає, що ця заборона - хороше рішення, як і вимикання Starlink для зриву контрнаступу України проти Росії. Послухайте, Тайвань - не частина Китаю й точно не продається”, - написав Ву на своїй сторінці у мережі Х.

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