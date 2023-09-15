Маск назвал Тайвань частью Китая: там отреагировали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Миллиардер Илон Маск назвал самоуправляемый остров Тайвань "неотъемлемой частью Китая". В министерстве иностранных дел Тайваня не замедлили с ответом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Выступая на саммите All-in Summit Маск сравнил отношения Тайваня с Китаем с отношениями Гавайских островов с Соединенными Штатами.
Цитата
“Политика Пекина заключается в воссоединении Тайваня и Китая. По их мнению, вероятно, можно провести аналогию с Гавайями или чем-то подобным”, - сказал генеральный директор Tesla.
Он отметил, что "хорошо понимает Китай".
“Тайвань - неотъемлемая часть Китая, которая случайно не является частью Китая в основном потому, что ... Тихоокеанский флот США силой пресек любые попытки воссоединения’”, - сказал Маск.
Дополнение
В министерстве иностранных дел Тайваня резко отреагировали на это заявление Маска.
“Надеюсь, Маск может также попросить Коммунистическую партию Китая открыть для своих граждан платформу Х. Возможно, он считает, что этот запрет - хорошее решение, как и отключение Starlink для срыва контрнаступления Украины против России. Послушайте, Тайвань - не часть Китая и точно не продается”, - написал Ву на своей странице в сети Х.
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