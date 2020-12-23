Маштабна ДТП біля метро "Сирець": відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві біля метро "Сирець" сталася масштабна ДТП, у якій травмувався чоловік та вагітна жінка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
"…розпочато досудове розслідування за фактом масштабної дорожньо-транспортної пригоди поруч станції метро "Сирець" із двома постраждалими (ч. 2 ст. 286 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за попередніми даними слідства, опівдні 23 грудня водій автомобіля Ford Focus, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та протаранив два авто - Hyundai Accent та Kia.
"Внаслідок ДТП 32-річна вагітна пасажирка Ford Focus та 25-річний пасажир Hyundai Accent отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Наразі винуватця ДТП затримано, вирішується питання щодо вручення йому повідомлення про підозру. Експрес дослідження проведене на місці події не виявило у нього ознак алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тлі ускладнення погодних умов, в Києві з початку цієї доби сталося понад 160 дорожньо-транспортних пригод.