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Масштабное ДТП у метро "Сырец": открыто производство

Киев • УНН

 • 28147 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве возле метро "Сырец" произошло масштабное ДТП, в котором травмировался мужчина и беременная женщина. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Масштабное ДТП у метро "Сырец": открыто производство

"...начато досудебное расследование по факту масштабного дорожно-транспортного происшествия рядом со станцией метро "Сырец" с двумя пострадавшими (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным следствия, в полдень 23 декабря водитель автомобиля Ford Focus, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил два авто - Hyundai Accent и Kia.

"В результате ДТП 32-летняя беременная пассажирка Ford Focus и 25-летний пассажир Hyundai Accent получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас виновник ДТП задержан, решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении. Экспресс исследование проведенное на месте происшествия не выявило у него признаков алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, на фоне осложнения погодных условий, в Киеве с начала этих суток произошло более 160 ДТП.

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