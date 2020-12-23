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Сніг на дорогах: у Києві з початку доби сталося понад 160 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тлі ускладнення погодних умов, в Києві з початку цієї доби сталося понад 160 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.

Сніг на дорогах: у Києві з початку доби сталося понад 160 ДТП

“З початку цієї доби (станом на 13:10 —ред.) на лінію 102 надійшло повідомлень про ДТП: на території Києва — всього 161, з яких 2 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 2 особи травмовано”, — написав Білошицький.

Як повідомлялося, в Україні з початку доби сталося близько 600 ДТП.

Нагадаємо, зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працює 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.

Окрім того, завтра у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

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