Сніг на дорогах: в Україні з початку доби сталося близько 600 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тлі ускладення погодних умов, в Україні з початку цієї доби сталося 587 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.
“З початку цієї доби (станом на 13:10 —ред.) на лінію 102 надійшло повідомлень про ДТП: на території України — всього 587, з яких 38 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 8 осіб загинуло та 35 травмовано”, — написав Білошицький.
Нагадаємо, зранку у Києві випав сніг, тож на вулицях столиці працює 371 одиниця спецтехніки та 480 працівників.
Окрім того, завтра у столиці очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.
Додамо, що на ранок середи, 23 грудня, у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випадав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів, місцями - туман.