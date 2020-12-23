Снег на дорогах: в Украине с начала суток произошло около 600 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, в Украине с начала суток произошло 587 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.
"С начала этих суток (по состоянию на 13:10 - ред.) на линию 102 поступило сообщений о ДТП: на территории Украины - всего 587, из которых 38 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 8 человек погибли и 35 травмированы", - написал Билошицкий.
Напомним, утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников.
Кроме того, завтра в столице ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.
Напомним, на утро среды, 23 декабря, в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях выпадал снег, местами намело до 5 сантиметров, местами - туман.