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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Снег на дорогах: в Украине с начала суток произошло около 600 ДТП

Киев • УНН

 • 12787 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, в Украине с начала суток произошло 587 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.

Снег на дорогах: в Украине с начала суток произошло около 600 ДТП

"С начала этих суток (по состоянию на 13:10 - ред.) на линию 102 поступило сообщений о ДТП: на территории Украины - всего 587, из которых 38 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 8 человек погибли и 35 травмированы", - написал Билошицкий.

Напомним, утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников.

Кроме того, завтра в столице ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Напомним, на утро среды, 23 декабря, в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях выпадал снег, местами намело до 5 сантиметров, местами - туман.

Украинские Национальные Новости

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