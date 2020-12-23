Снег на дорогах: в Киеве с начала суток произошло более 160 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, в Киеве с начала суток произошло более 160 ДТП. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.
"С начала этого периода (по состоянию на 13:10 - ред.) на линию 102 поступило сообщений о ДТП: на территории Киева - всего 161, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 2 человека травмированы", - написал Билошицкий.
Как сообщалось, в Украине с начала суток произошло около 600 ДТП.
Напомним, утром в Киеве выпал снег, поэтому на улицах столицы работает 371 единица спецтехники и 480 работников.
Кроме того, завтра в Киеве ожидается гололед. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.