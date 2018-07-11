Мартінес: збірна Бельгії має намір закінчити ЧС перемогою в матчі за третє місце

Збірна Франції отримала перемогу над командою Бельгії з рахунком 1:0 в півфінальному матчі чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Санкт-Петербурзі.

“Сьогодні була рівна гра, з невеликою кількістю гольових моментів. На початку другого тайму мені здавалося, що ми грали краще і швидше, — сказав Мартінес. — Французи хотіли грати на контратаках, розраховуючи на швидкість Мбаппе і Грізманна, коли вони повели в рахунку, то закрилися в обороні. у нас були моменти, щоб зрівняти, але воротар французів рятував, в будь-якому випадку я пишаюся гравцями”.

“Нашим завданням було виграти чемпіонат або хоча б грати у фіналі. Тому атмосфера в роздягальні не дуже хороша зараз. У будь-якому випадку ми хочемо закінчити турнір на мажорній ноті, тому в матчі за третє місце гратимемо на перемогу”, — додав тренер.

Мартінес вважає, що нинішньому поколінню гравців збірної Бельгії є куди рости, футболісти стануть ще сильніше до наступного великого турніру збірних. “Поки рано говорити про майбутнє, — сказав він. — У цій команді зібрано молоде покоління гравців, яке, я сподіваюся, стане ще сильніше. Я як тренер збірної після чемпіонату світу розраховую на багатьох хлопців, яким зараз 20-25 років”.

Як повідомляв УНН, керівництво Бельгії не приїхало в аеропорт зустрічати Трампа через матч з Францією.