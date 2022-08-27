Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті вулканічні камені в кратері, який колись був озером
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті вулканічні камені в кратері Єзеро, який колись був озером. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.
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"Ми були дуже раді знайти магматичні породи. Більшість із нас очікували, що вивчатимуть гірські породи, відкладені в озері, і нам знадобилося чимало часу, щоб зрозуміти той факт, що породи на дні кратера є магматичними", - наголосив професор геохімії Каліфорнійського технологічного інституту та науковий співробітник проекту в місії NASA Кен Фарлі.
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Відкриття вулканічних порід стало несподіванкою, оскільки передбачалося, що марсохід Perseverance приземлиться на осадові породи, утворені з мулу та детриту в стародавньому озері, яке ще заповнювало місце посадки марсохода у кратері Єзеро приблизно 3,7 мільярда років тому.
За словами Фарлі, поки що походження магматичних порід в Єзеро залишається загадкою, адже немає очевидних вулканічних особливостей у кратері чи поблизу нього.
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