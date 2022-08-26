NASA наприкінці вересня тестуватиме систему планетарного захисту від астероїдів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. NASA наприкінці вересня випробує свою систему захисту планети від можливого зіткнення з астероїдом. Про це пише Сіньхуа з посиланням на заяву NASA, передає УНН.
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“Подвійний тест перенаправлення астероїда NASA - перше випробування технології для захисту Землі від потенційної астероїдної або кометної загрози, - увійде у контакт із наміченим астероїдом 26 вересня”, - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, контакт, який не становить жодної загрози для Землі, заплановано на 19:14 за флоридським часом.
“Це випробування покаже, що космічне судно здатне автономно дістатися до астероїда та навмисно зіштовхнутися з ним для зміни траєкторії руху таким чином, що може бути визначене наземними телескопами”, - пише Сіньхуа.
Нагадаємо
NASA наступного тижня проведе тестовий запуск ракети, яка згодом доставить людину на Місяць.