NASA в конце сентября будет тестировать систему планетарной защиты от астероидов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. NASA в конце сентября опробует свою систему защиты планеты от возможного столкновения с астероидом. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление NASA, передает УНН.
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“Двойной тест перенаправления астероида NASA – первое испытание технологии для защиты Земли от потенциальной астероидной или кометной угрозы, – войдет в контакт с намеченным астероидом 26 сентября”, – говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, контакт, не представляющий никакой угрозы для Земли, запланирован на 19:14 по флоридскому времени.
“Это испытание покажет, что космическое судно способно автономно добраться до астероида и намеренно столкнуться с ним для изменения траектории движения таким образом, что может быть определено наземными телескопами”, – пишет Синьхуа.
Напомним
NASA на следующей неделе проведет тестовый запуск ракеты, которая впоследствии доставит человека на Луну.