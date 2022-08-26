NASA в конце сентября будет тестировать систему планетарной защиты от астероидов

Цитата

“Двойной тест перенаправления астероида NASA – первое испытание технологии для защиты Земли от потенциальной астероидной или кометной угрозы, – войдет в контакт с намеченным астероидом 26 сентября”, – говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, контакт, не представляющий никакой угрозы для Земли, запланирован на 19:14 по флоридскому времени.

“Это испытание покажет, что космическое судно способно автономно добраться до астероида и намеренно столкнуться с ним для изменения траектории движения таким образом, что может быть определено наземными телескопами”, – пишет Синьхуа.

Напомним

NASA на следующей неделе проведет тестовый запуск ракеты, которая впоследствии доставит человека на Луну.