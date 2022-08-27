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Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете вулканические камни в кратере, который когда-то был озером

Киев • УНН

 • 247538 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете вулканические камни в кратере Езеро, который когда-то был озером. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.

Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете вулканические камни в кратере, который когда-то был озером

Цитата

"Мы были очень рады найти магматические породы. Большинство из нас ожидали, что будут изучать горные породы, отложенные в озере, и нам понадобилось немало времени, чтобы понять тот факт, что породы на дне кратера магматические", - подчеркнул профессор геохимии Калифорнийского технологического института и научный сотрудник проекта в миссии NASA Кен Фарли.

Детали

Открытие вулканических пород стало неожиданностью, поскольку предполагалось, что марсоход Perseverance приземлится на осадочные породы, образованные из ила и детрита в древнем озере, еще заполнявшего место посадки марсохода в кратере Езеро примерно 3,7 миллиарда лет назад.

По словам Фарли, пока происхождение магматических пород в Езеро остается загадкой, ведь нет очевидных вулканических особенностей в кратере или вблизи него.

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