Марокко стало першо країною, яка заборонила в'їзд із Китаю через спалах COVID

Деталі

Рішення було ухвалено відразу після того, як Канада та Австралія зобов'язали проводити передпольотні тести для мандрівників з Китаю, включаючи Гонконг та Макао.

Аналогічні заходи вже вжили США, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Франція, Японія, Південна Корея та Індія.

Але Марокко — перша країна, яка запровадила повну заборону.

«У світлі розвитку ситуації зі здоров'ям, пов'язаної з Covid-19 у Китаї… і щоб уникнути нової хвилі зараження у Марокко та всіх її наслідків… доступ на територію Королівства буде заборонено для всіх мандрівників, які прибувають з Китайської Народної Республіки, незалежно від їхньої національності», — йдеться у заяві міністерства у Рабаті.

Доповнення

Тисячі туристів відвідують Марокко з Китаю щороку, зазвичай подорожуючи рейсами, які прибувають через Перську затоку.

Внаслідок різкої зміни політики Китай цього місяця почав скасовувати найсуворіший у світі режим карантину та тестів.

Але зняття обмежень призвело до безперешкодного поширення COVID і, на думку деяких міжнародних експертів у галузі охорони здоров'я, щодня заражає там мільйони людей.