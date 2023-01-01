Марокко стало першо країною, яка заборонила в'їзд із Китаю через спалах COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Міністерство закордонних справ заявило, що Марокко запровадить заборону на прибуття людей з Китаю, незалежно від їхньої національності, з 3 січня, щоб запобігти будь-якій новій хвилі коронавірусних інфекцій, передає South China Morning Post, інформує УНН.
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Рішення було ухвалено відразу після того, як Канада та Австралія зобов'язали проводити передпольотні тести для мандрівників з Китаю, включаючи Гонконг та Макао.
Аналогічні заходи вже вжили США, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Франція, Японія, Південна Корея та Індія.
Але Марокко — перша країна, яка запровадила повну заборону.
«У світлі розвитку ситуації зі здоров'ям, пов'язаної з Covid-19 у Китаї… і щоб уникнути нової хвилі зараження у Марокко та всіх її наслідків… доступ на територію Королівства буде заборонено для всіх мандрівників, які прибувають з Китайської Народної Республіки, незалежно від їхньої національності», — йдеться у заяві міністерства у Рабаті.
Доповнення
Тисячі туристів відвідують Марокко з Китаю щороку, зазвичай подорожуючи рейсами, які прибувають через Перську затоку.
Внаслідок різкої зміни політики Китай цього місяця почав скасовувати найсуворіший у світі режим карантину та тестів.
Але зняття обмежень призвело до безперешкодного поширення COVID і, на думку деяких міжнародних експертів у галузі охорони здоров'я, щодня заражає там мільйони людей.