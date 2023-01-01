Марокко стало первой страной, запретившей въезд из Китая из-за вспышки COVID

Детали

Решение было принято сразу после того, как Канада и Австралия обязали проводить предполетные тесты для путешественников из Китая, включая Гонконг и Макао.

Аналогичные меры уже приняли США, Великобритания, Израиль, Испания, Франция, Япония, Южная Корея и Индия.

Но Марокко — первая страна, которая ввела полный запрет.

«В свете развития ситуации со здоровьем, связанной с Covid-19 в Китае… и во избежание новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий… доступ на территорию Королевства будет запрещен для всех путешественников, прибывающих из Китайской Народной Республики, независимо от их национальности», — говорится в заявлении министерства в Рабате.

Дополнение

Тысячи туристов посещают Марокко из Китая каждый год, обычно путешествуя рейсами, прибывающими через Персидский залив.

В результате резкого изменения политики Китай в этом месяце начал отменять самый строгий в мире режим карантина и тестов.

Но снятие ограничений привело к беспрепятственному распространению COVID и, по мнению некоторых международных экспертов в области здравоохранения, ежедневно заражает там миллионы людей.