Марокко стало первой страной, запретившей въезд из Китая из-за вспышки COVID
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Министерство иностранных дел заявило, что Марокко введет запрет на прибытие людей из Китая, независимо от их национальности, с 3 января, чтобы предотвратить любую новую волну коронавирусных инфекций, передает South China Morning Post, информирует УНН.
Детали
Решение было принято сразу после того, как Канада и Австралия обязали проводить предполетные тесты для путешественников из Китая, включая Гонконг и Макао.
Аналогичные меры уже приняли США, Великобритания, Израиль, Испания, Франция, Япония, Южная Корея и Индия.
Но Марокко — первая страна, которая ввела полный запрет.
«В свете развития ситуации со здоровьем, связанной с Covid-19 в Китае… и во избежание новой волны заражения в Марокко и всех ее последствий… доступ на территорию Королевства будет запрещен для всех путешественников, прибывающих из Китайской Народной Республики, независимо от их национальности», — говорится в заявлении министерства в Рабате.
Дополнение
Тысячи туристов посещают Марокко из Китая каждый год, обычно путешествуя рейсами, прибывающими через Персидский залив.
В результате резкого изменения политики Китай в этом месяце начал отменять самый строгий в мире режим карантина и тестов.
Но снятие ограничений привело к беспрепятственному распространению COVID и, по мнению некоторых международных экспертов в области здравоохранения, ежедневно заражает там миллионы людей.