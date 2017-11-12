Марокко і Туніс здобули путівки на Мундіаль-2018

У квартеті А Тунісу вистачило звести унічию баталію з Лівією (0:0) аби закінчити груповий етап з 14 очками і на 1 бал обігнати ДР Конго.

У групі С за прохід далі зустрілися Кот-д'Івуар та Марокко. Рахунок відкрив півзахисник "Фенербахче" Набіль Дірар, здорово пробив головою, а збільшив перевагу гостей захисник "Ювентуса" Мехді Бенатіа, який опинився спритнішим за всіх після подачі кутового – 0:2. Марокканцям було достатньо зіграти внічию, щоб гарантувати собі участь в ЧС-2018, а в підсумку команда Ерве Ренара і зовсім зуміла відірватися від івуарійців на 4 очки.

Примітно, що для обох команд Північної Африки Мундіаль в Росії буде п'ятим в історії. Краще досягнення Марокко на чемпіонатах світу - вихід в плей-оф на ЧС-1986 Мексиці. Туніс повернеться на ЧС вперше з 2006 року. Всі чотири спроби домогтися успіху на Мундіалі завершувалися для "орлів" уже на груповому етапі, а єдина перемога була здобута ще в Аргентині-1978.

Зауважимо також, раніше путівки в Росію завоювали Нігерія, Єгипет і Сенегал. На цьому список учасників ЧС від Африки закритий - відбірковий турнір на "чорному континенті" завершиться 12-го і 14 листопада матчами в групах Е і D, але турнірній інтриги вони вже не несуть, так як перші місця в них заздалегідь застовпили Єгипет і Сенегал.