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Марокко и Тунис получили путевки на Мундиаль-2018

Марокко и Тунис получили путевки на Мундиаль-2018

Киев  •  УНН

 • 10977 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Определились последние по счету обладатели путевок от Африки на чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Ими стали сборные Туниса и Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В квартете А Туниса хватило свести вничью баталию с Ливией (0: 0), чтобы закончить групповой этап с 14 очками и на 1 балл обогнать ДР Конго.

В группе С за проход дальше встретились Кот-д'Ивуар и Марокко. Счет открыл полузащитник "Фенербахче" Набиль Дирар, здорово пробил головой, а увеличил преимущество гостей защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа, который оказался расторопнее всех после подачи углового - 0: 2. Марокканцам было достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе участие в ЧМ-2018, а в итоге команда Эрве Ренара и вовсе сумела оторваться от ивуарийцев на 4 очка.

Примечательно, что для обеих команд Северной Африки Мундиаль в России будет пятым в истории. Лучшее достижение Марокко на чемпионатах мира - выход в плей-офф на ЧМ-1986 Мексике. Тунис вернется на ЧМ впервые с 2006 года. Все четыре попытки добиться успеха на мундиале завершались для "орлов" уже на групповом этапе, а единственная победа была одержана еще в Аргентине-1978.

Заметим также, ранее путевки в Россию завоевали Нигерия, Египет и Сенегал. На этом список участников ЧМ от Африки закрыт - отборочный турнир на "черном континенте" завершится 12-го и 14 ноября матч в группах Е и D, но турнирной интриги они уже не несут, так как первые места в них заранее застолбили Египет и Сенегал.

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