Марокко и Тунис получили путевки на Мундиаль-2018

В квартете А Туниса хватило свести вничью баталию с Ливией (0: 0), чтобы закончить групповой этап с 14 очками и на 1 балл обогнать ДР Конго.

В группе С за проход дальше встретились Кот-д'Ивуар и Марокко. Счет открыл полузащитник "Фенербахче" Набиль Дирар, здорово пробил головой, а увеличил преимущество гостей защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа, который оказался расторопнее всех после подачи углового - 0: 2. Марокканцам было достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе участие в ЧМ-2018, а в итоге команда Эрве Ренара и вовсе сумела оторваться от ивуарийцев на 4 очка.

Примечательно, что для обеих команд Северной Африки Мундиаль в России будет пятым в истории. Лучшее достижение Марокко на чемпионатах мира - выход в плей-офф на ЧМ-1986 Мексике. Тунис вернется на ЧМ впервые с 2006 года. Все четыре попытки добиться успеха на мундиале завершались для "орлов" уже на групповом этапе, а единственная победа была одержана еще в Аргентине-1978.

Заметим также, ранее путевки в Россию завоевали Нигерия, Египет и Сенегал. На этом список участников ЧМ от Африки закрыт - отборочный турнир на "черном континенте" завершится 12-го и 14 ноября матч в группах Е и D, но турнирной интриги они уже не несут, так как первые места в них заранее застолбили Египет и Сенегал.