Марків заявив, що сторона обвинувачення в Італії оскаржує його виправдальний вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сторона обвинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано. Про це сам військовослужбовець повідомив під час презентації дослідження "Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії", передає УНН.
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"Вплив відчувається, і він буде відчуватись до тих пір, поки остаточну крапку не буде поставлено. Знаємо, що сторона обвинувачення звернулась до касаційного суду, тому ця історія поки що не закінчена", - сказав Марків.
Що було раніше
3 листопада 2020 року апеляційний суд присяжних у Мілані виніс виправдальний вердикт 31-річному українському нацгвардійцю Віталію Марківу за відсутністю складу злочину.
Більше трьох років солдат провів за ґратами, йому інкримінували співучасть у вбивстві двох іноземних журналістів на території окупованого Донбасу у травні 2014 року.
Суд першої інстанції у Павії влітку 2019 року засудив Марківа до 24 років неволі. Захист Віталія та держава Україна подали апеляційну скаргу до міланського трибуналу, заявивши про повну відсутність доказів його вини.
Попри позитивне для Марківа рішення варто зазначити, що апеляційний суд присяжних Мілану у вердикті про виправдання нацгвардійця підтвердив відповідальність українських військ за “атаку на журналістів”.