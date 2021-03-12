Марки, через які посварились Генштаб та Укрпошта, презентують 14 березня

Деталі

Марковий аркуш складається з 8 марок, на яких представлені форми одягу та розрізнення Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

Цитата

"Укрпошта протягом багатьох років підтримує українську армію. Лише за часи російської окупації світ побачили понад 20 художніх марок патріотичної тематики, які завоювали серця багатьох людей як в Україні, так і за її межами. В такий спосіб національний поштовий оператор робить свій внесок у поширення ідеї сильної та незалежної України, а також підтримує мужніх та звитяжних захисників нашої держави. В планах – продовжувати цю традицію", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Так, за підтримки Міністерства оборони України, Укрпошта випустила марки “Збройні сили України. Сухопутні війська”, що входять до серії “Сучасні однострої”. Представлення нових марок широкому загалу відбудеться в День українського добровольця, який відзначають 14 березня. Марковий аркуш складається з 8 марок, на яких зображений міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ та артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, гірської піхоти, армійської авіації, президентського полку та загальновійськова форма.

Урочиста церемонія спецпогашення поштових марок відбудеться 14 березня об 11:00 у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України.

Контекст

Марки “Збройні сили України. Сухопутні війська” уже втигли наробити галасу в Україні. Так, "Укрпошта" спершу запланувала їх на 23 лютого, щоб нагадати всім про ЗСУ і "потролити" РФ. Втім, після заяв Генерального Штабу ЗСУ було вирішено перенести випуск марки попередньо на 14 березня.