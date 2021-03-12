Марки, из-за которых поссорились Генштаб и Укрпочта, презентуют 14 марта

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В воскресенье, 14 марта, в День украинского добровольца будут введены в оборот почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", которые откроют серию "Современные униформе", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Детали

Марочный лист состоит из 8 марок, на которых представлены формы одежды и различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Цитата

"Укрпочта на протяжении многих лет поддерживает украинскую армию. Только за время российской оккупации свет увидели более 20 художественных марок патриотической тематики, которые завоевали сердца многих людей как в Украине, так и за ее пределами. Таким образом национальный почтовый оператор вносит свой вклад в распространение идеи сильной и независимой Украины, а также поддерживает мужественных и отважных защитников нашего государства. В планах - продолжать эту традицию", - говорится в сообщении.

Добавим

Так, при поддержке Министерства обороны Украины, Укрпочта выпустила марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", входящие в серию "Современные униформы". Представление новых марок широкой общественности состоится в День украинского добровольца, отмечают 14 марта. Марочный лист состоит из 8 марок, на которых изображен прочный монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, частей и подразделений противовоздушной обороны, горной пехоты, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма.

Торжественная церемония спецпогашения почтовых марок состоится 14 марта в 11:00 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины.

Контекст

Марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" уже успели наделать шума в Украине. Так, "Укрпочта" сначала запланировала их на 23 февраля, чтобы напомнить всем о ВСУ и "потролить" РФ. Но после заявлений Генерального Штаба ВСУ было решено перенести выпуск марки предварительно на 14 марта.

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