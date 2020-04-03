Маркевич позитивно оцінив перенесення Євро-2020 для збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Голова комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич поділився своїм баченням нинішньої ситуації у футболі пов'язаної із всесвітнім спалахом коронавірусу, інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Голова Комітету національних збірних команд вірить, що “синьо-жовті” продовжать радувати своїх шанувальників яскравою грою й високими результатами.
Маркевич вважає, що переніс Євро-2020 на літо наступного року може піти в актив для нашої збірної.
“Можливо, це нам і на руку. Набере свої найкращі кондиції Андрій Ярмоленко, відновляться після травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можна розраховувати, що до 2021 року інші молоді футболісти доростуть до національної команди. Той же Лєднєв, якщо не зменшить обертів, цілком може стати бойовою одиницею для головної команди країни. Засмучення є тільки тому, що цього літа ми взагалі не побачимо такий цікавий турнір”, — наголосив Маркевич.
Нагадаємо, що Маркевич зробив пожертву на закупівлю обладнання в умовах пандемії.