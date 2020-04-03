Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64589 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76328 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89673 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104240 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87633 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102921 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105932 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130984 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины

Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 11407 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своим видением нынешней ситуации в футболе связанной со всемирной вспышкой коронавируса, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Председатель Комитета национальных сборных команд верит, что “сине-желтые” продолжат радовать своих поклонников яркой игрой и высокими результатами.

Маркевич считает, что перенос Евро-2020 на лето следующего года может пойти в актив для нашей сборной.

“Возможно, это нам и на руку. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир”, — отметил Маркевич.

Напомним, что Маркевич сделал пожертвование на закупку оборудования в условиях пандемии.

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