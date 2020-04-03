Маркевич положительно оценил перенос Евро-2020 для сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Председатель комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился своим видением нынешней ситуации в футболе связанной со всемирной вспышкой коронавируса, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Председатель Комитета национальных сборных команд верит, что “сине-желтые” продолжат радовать своих поклонников яркой игрой и высокими результатами.
Маркевич считает, что перенос Евро-2020 на лето следующего года может пойти в актив для нашей сборной.
“Возможно, это нам и на руку. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир”, — отметил Маркевич.
Напомним, что Маркевич сделал пожертвование на закупку оборудования в условиях пандемии.