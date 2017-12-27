Маркетинг-команда WOG потрапила до лідерів рейтингу "Best Marketing Teams"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В рамках конкурсу “Best Marketing Teams” маркетинг-команда компанії WOG посіла друге місце в номінації “Транспортні засоби, АЗС, автосервіс”, передає УНН з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
“Працюємо на результат для вашого задоволення”, — прокоментували своє досягнення у компанії.
Зазначимо, що конкурс “Best Marketing Teams” проводиться з 2014 року.
При складанні рейтингу враховуються нагороди Effie Awards, результати креативного сезону за останній рік, нагороди, які отримали кампанії в конкурсі Best Marketing Innovations, медійні бюджетні показники (WGRP в ТВ і GRP для інтернету), кількість іміджевих і промокампаній, частка маркетингового бюджету, яка виділяється на рекламно-комунікаційну активність.