Маркетинг-команда WOG попала к лидерам рейтинга "Best Marketing Teams"

"Работаем на результат для вашего удовольствия", - прокомментировали свое достижение в компании.

Отметим, что конкурс "Best Marketing Teams" проводится с 2014 года.

При составлении рейтинга учитываются награды Effie Awards, результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations, медийные бюджетные показатели (WGRP в ТВ и GRP для интернета), количество имиджевых и промокампаний, доля маркетингового бюджета, которая выделяется на рекламно-коммуникационную активность.