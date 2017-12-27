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Маркетинг-команда WOG попала к лидерам рейтинга "Best Marketing Teams"

Киев • УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В рамках конкурса "Best Marketing Teams" маркетинг-команда компании WOG заняла второе место в номинации "Транспортные средства, АЗС, автосервис", передает УНН со ссылкой на страницу компании в Facebook.

Маркетинг-команда WOG попала к лидерам рейтинга "Best Marketing Teams"

"Работаем на результат для вашего удовольствия", - прокомментировали свое достижение в компании.

Отметим, что конкурс "Best Marketing Teams" проводится с 2014 года.

При составлении рейтинга учитываются награды Effie Awards, результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations, медийные бюджетные показатели (WGRP в ТВ и GRP для интернета), количество имиджевых и промокампаний, доля маркетингового бюджета, которая выделяется на рекламно-коммуникационную активность.

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