Маріуполь: після виступу путіна на зомбімобілях весь день крутили програми про Петра I

Цитата

“Маріуполь. Маразм остаточно закріпився. Ви не повірте, але сьогодні цілий день на зомбімобілях крутили псевдоісторичні програми про ... Петра Першого та збирання Земель російських. Все, як вчора путін розповідав молоді”, — повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, виклавши відповідне відео.

Контекст

Російський диктатор путін, який у лютому розпочав збройне вторгнення в Україну, напередодні заговорив про те, що метою росії стало “повернення” територій, порівнявши події цього року з часом правління Петра I.

“Петро I Північну війну 21 рік вів... Здавалося б там, воював зі Швецією, щось відкидав... Нічого не відкидав! Він повертав! Так і є! Там, де Петербург заснований — він колись заклав нову столицю, жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Росією, всі визнавали її за Швецією, а споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов’яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви — його перших походів. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось що робив... Ну, зважаючи на все, на нашу частку теж, значить, випало повертати і зміцнювати”, — заявив путін.