Марченко про рішення G7 щодо 50 млрд дол. для України: дає нам можливість видихнути

Рішення G7 передати Україні 50 млрд доларів дасть можливість впевнено дивитись на 2025 рік та спрямувати кошти на сектор безпеки й оборони. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Це рішення дає нам можливість видихнути. Тому що у нас 2025 рік виглядав досить невпевнено без цього рішення. Зараз ми маємо можливість планувати й спрямовувати ресурс на ті потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки й оборони - сказав міністр фінансів.

Деталі

За словами Марченка, вчорашня заява – це лише політичне рішення, сам же механізм ще допрацьовується на технічному рівні, на користь України.

"Це історична перемога. Це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Ми були залучені до процесу, і у нас було кілька ключових умов. Ці гроші ми маємо отримати в цьому році. Ці гроші мають мати безумовний характер. І ці гроші мають бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися. І я сподіваюся, що в технічному рішенні це буде реалізовано", – сказав Марченко.

Нагадаємо

G7 домовилася надати Україні близько 50 млрд доларів до кінця року.