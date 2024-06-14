Решение G7 передать Украине 50 млрд долларов даст возможность уверенно смотреть на 2025 год и направить средства на сектор безопасности и обороны. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Это решение дает нам возможность выдохнуть. Потому что у нас 2025 год выглядел достаточно неуверенно без этого решения. Сейчас мы имеем возможность планировать и направлять ресурс на те потребности, которые считаем приоритетными. Прежде всего это сектор безопасности и обороны - сказал министр финансов.

Детали

По словам Марченко, вчерашнее заявление - это лишь политическое решение, сам же механизм еще дорабатывается на техническом уровне, в пользу Украины.

"Это историческая победа. Это позволяет нам фактически уже сейчас использовать российские активы в пользу Украины. Мы были привлечены к процессу, и у нас было несколько ключевых условий. Эти деньги мы должны получить в этом году. Эти деньги должны иметь безусловный характер. И эти деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых Украина нуждается. К нам прислушались. И я надеюсь, что в техническом решении это будет реализовано", - сказал Марченко.

Напомним

G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года.