Мапа поширення COVID-19 у Києві: найбільше випадків за добу зафіксували у Дніпровському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 21 квітня, загалом у столиці зафіксовано вже 892 випадки захворювання на COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків за добу виявили у Дніпровському районі міста - 12. Відповідну мапу оприлюднив у себе у Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:
▪️ Печерський +3;
▪️ Шевченкiвський +1;
▪️ Солом’янський +3;
▪️ Дніпровський +12;
▪️ Святошинський +4;
▪️ Деснянський +6;
▪️ Подільський +2;
▪️ Голосіївський +3;
▪️ Оболонський +5;
▪️ Дарницький +3, - написав Кличко, говорячи про випадки, зафіксовані за минулу добу.
Виходячи з даних на оприлюдненій Кличком мапі, райони, де було виявлено найбільше випадків захворювання з загальної кількості - Печерський (246), Дарницький (137), Солом’янський (88) та Шевченківський райони (80).
Найменше випадків - Подільський (37), Святошинський (44), та Оболонський (49) райони.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 - летальний.