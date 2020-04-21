Карта распространения COVID-19 в Киеве: больше всего случаев за сутки зафиксировали в Днепровском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 21 апреля, всего в столице зафиксировано уже 892 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев за сутки обнаружили в Днепровском районе города - 12. Соответствующую карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
▪️ Печерский +3;
▪️ Шевченковский 1;
▪️ Соломенский +3;
▪️ Днепровский +12;
▪️ Святошинский +4;
▪️ Деснянский +6;
▪️ Подольский 2;
▪️ Голосеевский +3;
▪️ Оболонский +5;
▪️ Дарницкий 3, - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.
Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (246), Дарницкий (137), Соломенский (88) и Шевченковский районы (80).
Меньше всего случаев - Подольский (37), Святошинский (44), и Оболонский (49) районы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 - летальный.