"Манчестер Юнайтед" вдруге поспіль визнано найдорожчим клубом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Гранд англійського футболу “Манчестер Юнайтед” переміг в номінації найдорожчий футбольний клуб світу, повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Американський фінансово-економічний журнал другий рік поспіль поставив “Манчестер Юнайтед” на першу позицію із 20-ти найдорожчих клубів світу.
За останній сезон вартість “манкуніанців” збільшилася на 12 відсотків і тепер становить 4,123 млрд. дол. На другому місці знаходиться мадридський “Реал” (4,088 млрд, приріст у вартості — 14 відсоктів). Трійку кращих замкнула каталонська “Барселона” (4,064 млрд, + 12), далі йдуть німецька Баварія (3,063 млрд, + 13) і англійський “Манчестер Сіті” (2,474 млрд, + 19).
Примітно, що у другому десятку найдорожчих футбольних колективів світу опинилися й команди двох гравців збірної України Андрія Ярмоленка і Євгена Коноплянки. “Борусія” Д посідає 12-й рядок (901 млн) і “Шальке” (707 млн, + 11 відсотків).
Також у рейтингу з 5-го по 20 місця розмістилися: “Арсенал”, “Челсі”, “Ліверпуль”, “Ювентус”, “Тотенхем”, “Парі Сен-Жермен”, “Борусія Дортмунд”, “Атлетіко”, “Вест Хем Юнайтед”, “Шальке”, “Рома”, “Мілан”, “Інтер”, “Лестер” і “Наполі”.
Зауважимо, що середня вартість 20 найбільш дорогих клубів становить 1,69 млрд дол. Це на 14 відсотків більше, ніж в минулому році, і на 74 відсокти більше, ніж в 2013-му.
Крім того, середній дохід клубів склав 428 млн. дол. — на 40 відсотків більше, ніж п’ять років тому.