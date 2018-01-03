"Манчестер Сіті" виграв у "Вотфорда" та зміцнив лідерство в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 22-му турі Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” вдома зумів перемогти “Вотфорд” з різницею в два м’ячі, повідомляє УНН з посиланням на сайт “міщан”.
Вже у самому дебюті на 1-й хвилині записний фаворит протистояння “Манчестер Сіті” вийшов вперед завдяки голу Стерлінга. Через 12 хвилин господарі вдруге забили — автогол Кабаселе.
Наступних голів уболівальники чекали до середини другої половини, коли Агуеро практично зняв сі питання про переможця. М’яч-престижу за гостей забив Грей на 82 хвилині — 3:1.
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Примітно, що наш співвітчизник Олександр Зінченко був присутнім у заявці на матч, але просидів усі 90 хвилин на лаві запасних.
Таким чином, для команди Гвардіоли ця звитяга стала 20-ю в сезоні при лише 2 нічиїх і з 62 очками переганяють “МЮ” на 15 пунктів. “Вотфорд” з 25 пунктами в середині таблиці.
Нагадаємо, форвард “Тотенхема” Гаррі Кейн виграв гонку серед найкращих європейських снайперів 2017 року, забивши три м’ячі у домашньому матчі з “Саутгемптоном” (5:2).