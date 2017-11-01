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Манафорт мав 3 паспорти та більше 100 мільйонів доларів в активах

Манафорт мав 3 паспорти та більше 100 мільйонів доларів в активах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Колишній голова кампанії Президента США Дональда Трампа Пол Манафорт має 3 паспорта, та подорожував до Китаю за фальшивим ім’ям. Про ці та інші деталі своєї діяльності розповів сам П.Манафорт слідчим та суддям у вівторок, передає УНН з посиланням на CNN.

 

Серед головних подробиць фінансового стану Пола Манафорта та його колишнього бізнес-партнера Ріка Гейтса, які з’ясувало слідство, виявились три дійсні паспорти США, кожен з різним номером. Загалом за останні 10 років П.Манафорт подав десять заявок на отримання нового паспорта, повідомив прокурор.

Окрім того, у 2017 році П.Манафорт вирушив до Мексики, Китаю та Еквадору за допомогою телефонної та електронної пошти, зареєстрованої під фальшивим ім'ям. Окрім цього за останній рік він відвідав в Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токіо і острів Великий Кайман. Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс, як з’ясувало слідство, були частими мандрівниками до Кіпру.

Як зазначав П.Манафорт у відомостях про власні кредити та інші фінансові документи, його активи складали 19 мільйонів доларів у квітні 2012 року та 136 мільйонів доларів у травні 2016 року.

Впродовж декількох місяців, поки він був головою національної кампанії Д.Трампа, оцінка загальної вартості майна П.Манафорта коливалася. У серпні 2016 року він сказав, що його активи коштують 28 мільйонів доларів, після чого пізніше зазначив, що він має 63 мільйони доларів у активах за іншою програмою.

"(Рік - ред.) Гейтс часто змінював банки, відкрив і закривав банківські рахунки", - також зазначили слыдчі

За їх словами, Рік Гейтс загалом відкрив 55 рахунків у 13 фінансових установах. Деякі його банківські рахунки перебували в Англії та на Кіпрі, де він тримав більше 10 мільйонів доларів з 2010 по 2013 рік.

Нагадаємо, 30 жовтня в рамках розслідування, очолюваного спеціальним прокурором Робертом Мюллером, у справі російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році, було видано перший ордер на затримання Пола Манафорта, керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Пізніше цього дня Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.

Як писав УНН, Манафорту може загрожувати до 80 років в'язниці в разі обвинувального вироку.

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