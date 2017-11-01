У Манафора 3 паспорта и больше 100 млн долларов в активах

Среди главных подробностей финансового состояния Пола Манафорта и его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса, которые выяснило следствие, оказались три действительные паспорта США, каждый с разным номером. Всего за последние 10 лет П.Манафорт подал десять заявок на получение нового паспорта, сообщил прокурор.

Кроме того, в 2017 году П.Манафорт отправился в Мексику, Китай и Эквадор с помощью телефонной и электронной почты, зарегистрированной под фальшивым именем. Кроме этого за последний год он посетил Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токио и остров Большой Кайман. П.Манафорт и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс, как выяснило следствие, были частыми путешественниками на Кипр.

Как отмечал П.Манафорт в сведениях о своих кредитах и другие финансовые документы, его активы составляли 19 млн долларов в апреле 2012 года и 136 млн долларов в мае 2016 года.

В течение нескольких месяцев, пока он был председателем национальной кампании Д.Трампа, оценка общей стоимости имущества П.Манафорта колебалась. В августе 2016 он сказал, что его активы стоят 28 млн долларов, после чего позже отметил, что он 63 миллиона долларов в активах по другой программе.

"(Рик - ред.) Гейтс часто менял банки, открывал и закрывал банковские счета", - также отметили следователи.

По их словам, Рик Гейтс вообще открыл 55 счетов в 13 финансовых учреждениях. Некоторые его банковские счета находились в Англии и на Кипре, где он держал больше 10 млн долларов с 2010 по 2013 год.

Напомним, 30 октября в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером, по делу российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, был издан первый ордер на задержание Пола Манафорта, руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.

Позже в этот день Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс сдались федеральным властям.

Как писал УНН Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.