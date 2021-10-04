Мама, колишня дружина і близька людина: ЗМІ розповіли, хто володіє елітною нерухомістю тимчасового мера Харкова

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Багатомільйонний бізнес, активи і нерухомість - обов'язкові атрибути топ-чиновників. Але, судячи з декларації, Ігор Терехов відрізняється від середньостатистичного управлінця. Про це розповіли журналісти проекту "Ціна питання", передає УНН.

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"Декларація в.о. мера Харкова Ігоря Терехова невиразна, принаймні, як для топ-чиновника. Ні елітних автомобілів, якщо не брати до уваги орендований Mersedes Benz GL 350 2013 року випуску, ні елітної нерухомості - у власності Терехова менше 100 кв. метрів житлової площі, ні інших атрибутів топ-чиновника, хіба що один годинник швейцарського бренду OMEGA, і навіть готівки, яку інші чиновники малюють собі мільйонами, щоб можна було виправдати розкішний спосіб життя у Терехова немає. Але в той же час є всі підстави стверджувати, що Терехов один з найбагатших людей Харкова", - прокоментували журналісти.

Деталі

Мама Вікторія Терехова у свої 88 років володіє чималими активами.

"Лютий 2021 року, депутати проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво черговий лікарні "OН Клінік" співзасновником, якої є Вікторія Володимирівна", - додали журналісти.

Згідно з відкритими даними, Вікторія Терехова є засновником відразу декількох компаній.

"При цьому живе вона в досить скромно, в центрі міста. Судячи з документів, квартиру площею 70 кв. метрів 88-річна бізнес-вумен ділить з сином Ігорем Тереховим, правда за гроші, здаючи йому в оренду 29 кв. метрів", - йдеться в матеріалі "Ціни питання".

А ось бізнес, який був у Терехова при розлученні з колишньою дружиною Оленою Винник він ділити не став, залишивши все їй.

"Тепер саме на Винник оформлений весь бізнес, яким за два десятиліття обріс Терехов і саме з цієї причини, цього неможливо знайти в його декларації. Наприклад, ТОВ "Кисет". Ця фірма володіє найбільшою мережею кіосків з продажу тютюнових виробів у Харкові. Тільки в 2020-му році виручка "Кисета" становила 2 млрд гривень", - пояснили харківські журналісти.

Крім бізнесу з продажу сигарет, Олена Винник до недавнього часу володіла однією з найпопулярніших мереж приватних клінік "ОН Клінік". Але зовсім недавно передала бізнес в руки ще однієї жінки - Ганни Кузнєцової, яку Ігор Терехов називає своєю близькою людиною.

"Наприклад в робочій поїздці до Туреччини Ігоря Терехова супроводжували зовсім не його помічники і представники міської ради, а прекрасна жінка - Ганна Кузнєцова, депутат Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків", - додали в "Ціні питання".

Доповнення

Раніше журналісти проекту "Ціна питання" розкрили чергову схему збагачення людей Терехова на харків'янах: цього разу "наживалися" на Е-ticket.

Крім того вони розповіли, як син в.о. мера Харкова Ігоря Терехова Микола розтратив кошти, які виділялися на ремонт під'їздів. Кілька років поспіль він очолював комунальне підприємство "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

В цілому Харківська мерія за останній рік не раз потрапляла в великі скандали, пов'язані з проведенням тендерів за завищеними цінами.

Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, спроба "заробити" була зафіксована на тендерах із закупівлі ліків і респіраторів від COVID-19, ремонті притулку для тварин, будівництві гаража в одній з лікарень, куди замовили елітну керамогранітну плитку.

Але найбільшим скандалом стало будівництво громадського туалету в зоопарку за ціною понад 30 млн грн або більше 1 млн доларів. Тендер на будівництво туалету виграла компанія члена виконкому Харківської міськради Олександра Харченка. Власне міськраду нині очолює Ігор Терехов, який тимчасово змінив на цій посаді Геннадія Кернеса.

Причому сам перехід влади від Кернеса до Терехова зараз становить суспільний інтерес. За однією з версій, Терехов міг підробити підпис Кернеса, щоб зайняти його крісло.

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